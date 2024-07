LUCÉLIA: Santander anuncia fechamento da agência de Lucélia a partir do dia 22 de julho

Terceiro maior banco privado do Brasil, o Santander vai fechar suas agências em Lucélia e Pacaembu, na região. As duas unidades têm comunicados fixados nas suas dependências que informam a decisão.

No caso de Lucélia, a medida passa a valer a partir de 22 de julho. Os clientes dessas localidades serão transferidos para a agência de Adamantina. Na região, são cerca de nove agências que terão atividades encerradas e correntistas remanejados.

O comunicado informa que o número da conta bancária e senhas dos clientes continuam os mesmos, e indica que serviços bancários também podem ser acessados pelo aplicativo e internet banking do Santander.

A medida vai provocar a rescisão de trabalhadores terceirizados e da própria instituição. Outros trabalhadores das agências deverão ser remanejados.

O fato é que uma agência física tem custos altos e acabam tendo uma verba maior para manter atendimento dos seus clientes. E com isso, atualmente, os bancos estão buscando, mover todos os serviços que antes só estavam disponíveis de forma física.

Porém alguns clientes se sentem mais confiante em um atendimento personalizado bem distante das telas de um celular ou computador. Também existem aqueles que não se adaptam a tecnologia e precisam de um banco que possa atendê-los presencialmente.

A população de Lucélia lamenta o fechamento da agência local, depois de muitos anos no município com agência no centro da Capital da Amizade.