FLOR DE LÓTUS inaugura escritório nesta semana

A partir do dia 10 até o dia 13 de julho, a comunidade de Flórida Paulista está convidada para a inauguração do novo escritório da Funerária Flor de Lótus.

Localizada avenida José Fróio, a funerária oferecerá aos visitantes a oportunidade de conhecer toda sua estrutura e serviços disponíveis.

Durante o evento de inauguração, a Flor de Lótus está oferecendo uma promoção especial: os clientes que realizarem a contratação de um plano ou transferência para a funerária não terão carência, além de receberem um presente especial como forma de agradecimento.

A Funerária Flor de Lótus é reconhecida por seu compromisso com um atendimento humanizado e de qualidade, auxiliando as famílias em momentos difíceis com respeito e dignidade.

Para mais informações sobre os serviços oferecidos e a promoção de inauguração, entre em contato pelo telefone (18) 99763-4020.