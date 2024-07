Peão de rodeio que foi ferido por touro em evento no MS é sepultado em Junqueirópolis

O velório do peão foi realizado no Centro Comunitário do Cristo Redentor e contou com a presença de visitantes de Nova Independência, cidade onde nasceu, que foram levados por um ônibus até Junqueirópolis especialmente para a despedida.

O caso gerou comoção nas redes sociais, onde amigos lamentaram o ocorrido. As circunstâncias da morte são investigadas pela Polícia Civil. Já a Prefeitura de Fátima do Sul, que promoveu o evento, que seguiu normalmente até a noite desta terça-feira, não se manifestou sobre o ocorrido até a publicação desta matéria.