Encontro regional reforça a necessidade de projetos técnicos para drenagem urbana

O primeiro encontro da parceria estratégica entre o Sistema CONFEA/CREA/Mútua e a AMNAP (Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista) foi realizado nesta segunda-feira (31), em Adamantina.

O evento reuniu mais de 70 participantes, entre secretários municipais, vereadores, estudantes e profissionais da área tecnológica, para debater soluções técnicas voltadas à drenagem urbana, um dos desafios enfrentados pelas cidades da região.

A iniciativa busca aproximar os agentes de solução dos gestores públicos, oferecendo suporte técnico do Confea (Conselho Federal de Engenharia) para o aprimoramento das questões ambientais e urbanísticas. No evento, estiveram presentes representantes de Lucélia, Caiabu, Junqueirópolis, Mariápolis, Osvaldo Cruz, Parapuã e Adamantina.

“Nosso objetivo como profissionais técnicos é demonstrar a importância de projetos de drenagem urbana no planejamento municipal. A falta dessas iniciativas resulta em danos significativos para os municípios. Além disso, há outras questões igualmente relevantes que precisam ser debatidas, como a arborização urbana, que interfere diretamente na vida dos cidadãos”, ressaltou o conselheiro federal e engenheiro Daniel Robles.

O evento também contou com a participação de estudantes do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário de Adamantina. “A palestra sobre recursos hídricos e bacias hidrográficas foi enriquecedora e estimulou reflexões sobre a sustentabilidade da água. Para nós, universitários, encontros técnicos como este são essenciais, pois ampliam nosso conhecimento, nos conectam a profissionais experientes e nos preparam para os desafios futuros”, afirmou o estudante Estevão Citeli.

A palestra foi conduzida pelo geólogo Emílio Carlos Prandi e pelo engenheiro Renan Pereira Zambianqui.

Outros dois encontros estão programados para aprofundar discussões sobre questões que impactam diretamente a infraestrutura urbana e a qualidade de vida da população, através dessa parceria entre o Sistema CONFEA/CREA/Mútua e a AMNAP.

Por Redação – (Com informações do Impacto Noticias).