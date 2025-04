Conferência Municipal discute os desafios da Saúde em Flórida Paulista

Com o tema “Os desafios da Saúde em Flórida Paulista”, foi realizada a Conferência Municipal de Saúde, reunindo representantes do poder público, profissionais da área e a população para debater soluções e melhorias para o setor no município.

O evento aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação e contou com a presença da secretária de Saúde, Franciele Anselmo; do prefeito Dr. José Andriotti; vereadores; da primeira-dama, Márcia Andriotti; secretários municipais; profissionais da saúde; membros de órgãos públicos e cidadãos interessados no tema.

Durante a conferência, foram abordados três eixos principais de debate: as relações de trabalho e a saúde do trabalhador e trabalhadora na rede de Saúde; atenção primária e a participação popular na qualidade da rede de atenção à saúde.

A Conferência Municipal de Saúde foi um momento fundamental para levantar propostas e encaminhamentos que possam contribuir para o avanço da saúde pública em Flórida Paulista. O evento reforçou a importância do diálogo entre gestores, profissionais e cidadãos para construir um sistema de saúde mais acessível e eficiente para a população floridense.

Por Redação

