Na sexta-feira (28), a tradicional “Quadrinha” de Junqueirópolis se tornou palco do 1° Torneio de Basquete Feminino 3×3, uma celebração especial pelo Mês da Mulher. O evento foi idealizado por Thiago Henrique Batista o popular “Thiago Nike”, organizado pelos professores Vagner Cavalcante e José Guilherme Bandeca, e contou com total apoio da equipe da Comissão Esportiva Municipal, onde reuniu atletas adolescentes e adultas em uma competição vibrante, além de contar com a presença de autoridades locais.

Com jogos emocionantes e muita torcida, o torneio destacou não apenas a habilidade esportiva das participantes, mas também a força e a união das mulheres no esporte. O público prestigiou cada lance, criando um ambiente de incentivo e celebração.

“Este torneio foi pensado para valorizar o papel da mulher no esporte e na sociedade. Queremos que seja o primeiro de muitos, abrindo portas para novas talentos e incentivando a prática esportiva entre as jovens da nossa cidade”, afirmou o professor Vagner Cavalcante, um dos organizadores.

O professor José Guilherme Bandeca complementou: “O sucesso desse evento mostra o potencial do esporte feminino em Junqueirópolis. Com o apoio da comunidade e das autoridades, vamos ampliar ainda mais essas iniciativas.”

A expectativa é que novos torneios sejam realizados ainda este ano, consolidando o basquete feminino como uma das modalidades em crescimento em Junqueirópolis.

Os organizadores agradecem a Secretaria Municipal de Educação comandada por Maria Edna Bonancin por toda atenção e carinho ao esporte local.

Por Redação