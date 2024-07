IRAPURU: Obras para implantação do Ganha Tempo estão a todo o vapor

A cidade de Irapuru está prestes a receber uma importante novidade para facilitar a vida dos moradores. O Município vai ganhar uma unidade municipal do Ganha Tempo, oferecendo uma variedade de serviços públicos em um só local.

O prédio onde funcionou por muitos anos o Fundo Social de Solidariedade, está passando por uma ampla reforma para abrigar os diversos serviços.

A viabilização desse projeto foi possível graças ao investimento de R$ 250 mil, proveniente de recursos disponibilizados pela Deputada Ana Perugini, a pedido do presidente do PT de Irapuru, Deva Costa.

Entre os serviços disponíveis na Unidade Municipal do Ganha Tempo, destacam-se: Junta do Serviço Militar; Serviços da CDHU; Cartório de Serviço Eleitoral; Sebrae; Banco do Povo; Detran e Totem do Poupatempo.

As obras de reforma e adaptação do prédio estão a todo o vapor através de uma empresa contratada pela Prefeitura de Irapuru.

Com a inauguração da Unidade Municipal do Ganha Tempo, os moradores de Irapuru poderão desfrutar de mais comodidade e agilidade ao acessar os serviços públicos essenciais.