FLÓRIDA: Rodada do Campeonato de Futebol Médio pode garantir os destinos de algumas equipes

Com o Campeonato Municipal de Futebol Médio tendo só mais 3 rodadas restantes, faz com que as equipes tenham que tomar cada vez mais cuidado, pois uma derrota a essa altura da competição pode deixar algumas equipes em uma posição muito ruim na classificação para a próxima fase.

Esta 8ª rodada acontecerá no Centro Esportivo Dr. Hiroshi Osaki neste domingo (28), e terá três jogos ótimos para o público presenciar, prometendo emoção do começo ao fim em cada partida.

Com início programado para 8h15, o Cruzeiro do Sul/Posto Borges e o Eletro Lis fazem uma grande batalha, cada uma das equipes tem chances reais de ficarem entre as duas primeiras colocações e garantir vaga direto para as semifinais, mas um tropeço aqui pode mudar todo o plano de ambas.

Logo em seguida acontece o jogo entre Indaiá F.C./Planta Cana/Marangoni Transportes e Supermercados Ikeda. A equipe do distrito floridense quer começar a ganhar para chegar às quartas de final de forma mais tranquila, enquanto para o Ikeda esse jogo vale a vida da equipe, caso não saia com a vitória, será a primeira equipe eliminada da competição.

Para encerrar o dia um super jogo entre Amigos do Fut e Amigos do Santin/Bar do Catenga, jogo muito importante para os dois times, pois ambos estão próximo da última vaga para as quartas de final, perder um confronto direto como este pode decretar o adeus ao campeonato.

Quanto mais se passa as semanas mais próxima dos playoffs a competição está chegando, mesmo que sua equipe não jogue neste fim de semana alguns jogos são de suma importância de se acompanhar para ver a classificação.

Confira a classificação abaixo: