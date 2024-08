ADAMANTINA: Prefeitura abre licitação para contratar empresa organizadora para a ExpoVerde 2024

A Prefeitura de Adamantina abriu nesta segunda-feira (29) o Pregão Presencial Nº 01/2024 – Edital Nº 84/2024, requisitado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, para a realização da ExpoVerde 2024. O encerramento da licitação será dia 9 de agosto.

A Prefeitura de Adamantina justificou a adoção do pregão presencial e não o eletrônico: “para inibir a apresentação de propostas insustentáveis que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrônica e aumentariam os custos, assim como a possibilidade”. A sessão pública de processamento do pregão, dia 9, no modo presencial, será gravada em áudio e vídeo, conforme Artigo 17 § 2º, da lei 14.133/2021.

A licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de execução e organização da praça de alimentação, shows, rodeio, alimentação, transporte, camarins, hospedagem dos artistas, som e iluminação para shows e rodeio, locação de tendas, banheiros químicos, gradil para exposição dos animais, som ambiente e veterinário responsável para o evento, conforme proposta de preços e plano de trabalho discriminado no anexo I do edital.

Poderão participar da licitação todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes no edital. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sala de licitações, dia 9 de agosto, quando será realizada sessão pública de processamento do pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

A ExpoVerde 2024 acontece de 3 a 8 de setembro no Recinto Poliesportivo e já tem como primeira atração, dia 3, show com a dupla Maiara & Maraísa.