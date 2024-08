Prudente se prepara para receber REVELANDO SP, com Sérgio Reis e Diego e Victor Hugo

Concomitantemente com o Revelando SP, será realizada a 2ª edição da Feira Regional de Economia Criativa (FREC).

O Centro de Eventos IBC já está sendo preparado para receber o Revelando SP, evento que será realizado pela primeira vez em Presidente Prudente de 09 a 11 agosto de 2024, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com correalização da Prefeitura de Presidente Prudente e gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte.

Concomitantemente com o Revelando SP, será realizada a 2ª edição da Feira Regional de Economia Criativa (FREC), que contará com 155 expositores de várias cidades do Oeste Paulista, com produtos de diversos segmentos, como artesanato em geral, culinária, cerâmica, esculturas, entre outros. Só de Presidente Prudente serão 60 expositores. O evento é uma iniciativa da Unipontal (União dos Municípios do Pontal do Paranapanema).

Também estarão presentes 11 expositores de Anhumas, um de Caiuá, dois de Estrela do Norte, quatro de Iepê, 30 de Indiana, quatro de Marabá Paulista, dez de Martinópolis, quatro de Nantes, doze de Pirapozinho, quatro de Presidente Venceslau, seis de Santo Anastácio, seis de Taciba e um de Tarabai.

O show de abertura será na sexta-feira (09/08), às 20h30, com Sérgio Reis, cantor com mais de seis décadas de sucesso. Já o show de encerramento será no domingo (11), às 19h, com a dupla Diego & Victor Hugo, uma das principais revelações da música sertaneja nos últimos anos.

Sérgio Reis ganhou notoriedade durante a Jovem Guarda, ao emplacar canções autorais como “Coração de Papel”. Em 1972, o cantor gravou seu primeiro disco de música sertaneja com a canção “Menino da Gaita”. A partir daí surgiram outros sucessos como “Menino da Porteira”, “Adeus Mariana”, “Disco Voador”, “Panela Velha”, entre outros. O disco “O Melhor de Sérgio Reis”, lançado em 1981,vendeu mais de um milhão de cópias. Artista brasileiro com mais indicações ao Grammy Latino, Sérgio Reis foi contemplado com o prêmio quatro vezes.

Diego & Victor Hugo iniciaram a carreira musical no pagode. Em 2011, após participarem de um Festival de Música Sertaneja de uma rádio de Uberlândia, a dupla decidiu seguir carreira tocando e cantando nesse estilo. Os hits dos artistas começaram a ganhar fama na voz de outros cantores como Cristiano Araújo e Henrique & Juliano. “Largados às Traças”, por exemplo, sucesso da dupla Zé Neto & Cristiano, é uma composição de Victor Hugo. No começo de 2020, a dupla chegou a emplacar quatro faixas no TOP 200, são A Culpa é do Meu Grau” e “Áudio”.

Já estão confirmados na programação do evento o grupo ‘Moda de Rock’ e a cantora Carolina Soares. A grade completa do Revelando SP será divulgada em breve.

Sobre o Revelando SP

O Revelando SP, que já teve mais de 55 edições ao longo de quase três décadas, oferece ao público uma viagem pelas tradições do estado de São Paulo. O festival promove uma amostra de produções artesanais, culinária típica e manifestações culturais, como moda de viola, expressões da cultura tropeira, catira, congada, música e dança de povos originários. São saberes passados de geração em geração e que representam a riqueza e diversidade cultural paulista. Além disso, o Revelando SP é palco para a apresentação de grandes nomes da música brasileira.

Na culinária, o Revelando SP sempre oferece uma infinidade de quitutes, com muitos preparos à base de milho, banana e amendoim, compotas, doces cristalizados, bolinhos, pastéis, queijos, sanduíches, galinhada, feijão tropeiro e pratos com nomes e histórias curiosas – que fazem valer uma prosa com os expositores para ter contato com as origens dessas tradições.

Os artesãos, por sua vez, levam ao festival esculturas produzidas nos mais diversos materiais, entre arte sacra, tapetes, bolsas, entalhes, bordados, tecelagem, artes variadas em fibras, cipós, papel e palha, entre outros, levando ao público a arte produzida em todo o estado pelos sertanejos, caiçaras, povos originários e quilombolas.

As expressões artísticas, por fim, se fazem presentes por meio de modas de viola, congada, catira, folia de reis, jongo, fandango, cururu, moçambique, dança cigana, samba de bumbo, coral indígena, violeiros, música caipira, bonecões e muito mais.

Cinco edições em 2024

Em 2024, o Revelando SP foi expandido e terá, ao todo, cinco edições, levando a cultura tradicional paulista a mais regiões do estado:

Barretos – 17 a 19 de maio

Iguape – 14 a 16 de junho

São José dos Campos – 4 a 7 de julho

Presidente Prudente – 9 a 11 de agosto

São Paulo – 12 a 15 de setembro

Serviço

Evento: Revelando SP Presidente Prudente

Data: 8 a 11 de agosto, a partir das 11 horas

Local: Centro de Eventos IBC (Rua Orlando Ulian, nº 153, Jardim Jarin)

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre