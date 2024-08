PARAPUÃ: Convenção do PSD e PSDB oficializa Eder Castro para prefeito e Cacau para vice

Na última quinta-feira (1º), foi realizada no recinto da Câmara Municipal de Parapuã a convenção municipal dos partidos PSD e PSDB visando a eleição municipal deste ano.

A convenção contou com a participação do deputado estadual Mauro Bragato, representantes de deputados Vinicius Camarinha, Leticia Aguiar, entre outros. O plenário da Câmara Municipal ficou completamente lotado.

Na convenção foi oficializada a candidatura de Eder Castro para prefeito e de Cacau para vice-prefeito. Também foram apresentados e oficializados os pré-candidatos a vereadores dos dois partidos políticos.

Outro momento importante na convenção foi a mensagem no telão enviada pelo secretário de governo e Relação Institucional do Estado, Gilberto Kassab que fez questão mostrar o seu apoio a candidatura de Eder e Cacau e inclusive afirmou que o governador Tarcísio de Freitas também estará apoiando os projetos em favor de Parapuã.

“Agradecemos imensamente a presença em massa de amigos, apoiadores, empresários do Município, do deputado Mauro Bragato e assessores de deputados, além de nossos amigos líderes políticos da região. Muito importante o apoio recebido diretamente do governador Tarcísio e do secretário estadual Gilberto Kassab. Nossa convenção foi um sucesso e demonstrou o querer e a vontade de termos uma Parapuã melhor, humana e inclusiva. Juntos, podemos fazer a diferença!”, afirmaram nas redes sociais Eder Castro e Cacau, após a convenção.