PARAPUÃ: Convenção oficializa candidatura a prefeito de Molina e da vice dra. Nadia

Na última terça-feira (30) aconteceu na Câmara Municipal de Parapuã a convenção municipal partidária do PRD visando a eleição municipal.

Na convenção – que lotou as dependências da Câmara Municipal – foi homologada a candidatura a prefeito de Molina e para vice-prefeita dra. Nadia.

Molina que é atual vereador e empresário em Parapuã coloca seu nome como candidato a prefeito, tendo como vice dra. Nadia uma profissional renomada que entra na política parapuense pela primeira vez.

Também na convenção foram apresentados e oficializados os candidatos a vereadores pelo PRD que disputarão vaga para o legislativo, sendo eles: Adilson Cowboy, André Molina, Tiago do Suco, Irmã Rose, Douglas Eletricista, Eliana Cordeiro, Adriana Cantora, Nego Tur, Cozinho do Moto Táxi e Aline Lima.

LANÇAMENTO DE CANDIDATURAS

Conforme o calendário da Justiça Eleitoral, as convenções para o lançamento de candidaturas estão autorizadas a ocorrer desde o último dia 20 de julho e devem ser realizadas até o dia 5 de agosto.

Já os nomes dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores, definidos nas convenções, devem ser registrados na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto.

Encerrado o período do registro, a propaganda eleitoral está liberada a partir do dia 16 de agosto. Já a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão ocorrem no período de 30 de agosto a 3 de outubro.

Ainda de acordo com o calendário eleitoral, em 6 de outubro, as cidades escolherão o novo prefeito, vice e vereadores para o período de 2025 a 2028.