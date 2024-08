MAGAZINE HOLLYWOOD sorteia do terceiro celular da promoção de aniversário

Foi realizado nesta segunda-feira (5), o terceiro sorteio da promoção “39 anos, 39 prêmios do Magazine Hollywood de Flórida Paulista.



O empresário Edmilson Crepaldi esteve na redação da Folha Regional para anunciar a ganhadora de um smartphone Moto G14.



A cliente Marilena Ré Boton, faturou o terceiro de 10 celulares que estão sendo sorteados.



O empresário Edmilson Crepaldi, destacou que ainda serão realizados outros 7 sorteios de celulares e que no final do ano, outros prêmios vão ser sorteados, além de surpresas aos clientes.



Para participar, basta comprar no Magazine Hollywood, preencher o seu cupom e depositar na urna da promoção.