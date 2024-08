Confira programação completa do Revelando SP em Presidente Prudente neste fim de semana

O Revelando SP, maior festival da valorização da cultura tradicional paulista, chega a Presidente Prudente entre os dias 9 e 11 de agosto, no Centro de Eventos IBC, com entrada gratuita. O evento é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com correalização da Prefeitura de Presidente Prudente e gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte.

A programação, que segue de 11h às 22h (exceto no domingo, quando o término está marcado para 20h30), conta com shows de Sérgio Reis, da dupla Diego & Victor Hugo, da banda Moda Rock, Matuto Moderno e da cantora Carolina Soares. O festival terá, também, mais de 220 participantes, representados por 56 municípios. São 32 estandes de artesanato e 32 de culinária. Além de 20 manifestações culturais que se apresentam ao longo do evento, como música, dança e muito mais. Vale destacar ainda a participação da Exposição Tropeira, com Edson Taioba, e o Espaço Cigado, voltado à valorização dessa cultura.

Outra novidade da edição de Presidente Prudente será a Feira Regional de Economia Criativa (FREC), com a participação dos municípios da Unipontal e Amopontal, reunindo expositores, artesãos e pequenos empresários para apresentarem e comercializarem seus produtos. O espaço terá 33 estandes, uma grande vitrine a céu aberto, oferecendo ótimas oportunidades de negócios.



“Possuímos uma indústria criativa robusta no estado de São Paulo e o Revelando SP é um exemplo disso. Um evento que engloba gastronomia, dança e artesanato, é uma oportunidade perfeita para fomentarmos e preservarmos a essência da cultura paulista”, destaca a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marília Marton.

Confira abaixo a programação completa:



Manifestações Culturais e Shows



09 de agosto, sexta-feira

Tarde

Projeto Roda Choro da Escola Municipal de Artes de Presidente Prudente

Projeto Camerata de Cordas Brasileiras de Viola Caipira da Escola Municipal de

Artes de Presidente Prudente

Família Cigana Kallons Musical Show

Projeto Aquarela de Presidente Prudente

Projeto Orquestra Sanfônica de Presidente Prudente

Noite

Facmol – Orquestra de Sopros e Percussão

Sérgio Reis

10 de agosto, sábado

Manhã

Família Cigana Kallons Musical Show

Orquestra de Violeiros de Taboão da Serra

Tarde

Moda de Rock

Folia de Reis Bandeira dos Faceiros de Palmital

Grupo de Viola Caipira São Gonçalo de Votorantim

Grupo Folia de Reis de Torrinha

Cururueiros de Araritaguaba de Porto Feliz

Carolina Soares

Noite

Ciganos Cidadãos do Mundo de Itanhaém

Matuto Moderno

11 de agosto, domingo

Manhã

Oficina Toques de Berimbaus com Dinho Nascimento

Orquestra Municipal de Viola Caipira de Presidente Bernardes

Orquestra de Berimbaus do Morro do Querosene de São Paulo



Tarde

Encontro de Moçambiques

Washi Daiko – Grupo de Taiko da Associação Nipo-Brasileira de Ribeirão Pires

Catira Araçatuba

Caipiras da Cuesta de Pardinho

Jovens da Cuesta de Pardinho

Diego e Victor Hugo

Artesanato

Américo Brasiliense – Brinquedos de Madeira

Apiaí – Artesanato em argila

Araçatuba – Artesanato em bambu e folha de coqueiro

Avaí – Artesanato Indigena Ekeruá

Bariri – Artesanato Genuíno

Biritiba Mirim – Entalhe em madeira

Bom Sucesso de Itararé – Mãos do Barro

Bom Sucesso de Itararé – Artesanato em barro de Bom Sucesso

Botucatu – Artesanato Biocultural

Cananéia – Artesanato Tradicional em Barro

Cândido Mota – Artesanato em couro de boi e de tilápia

Caraguatatuba – Cerâmica tradicional em barro

Caraguatatuba – Trançado identitário tradicional em fibra de coqueiro

Caraguatatuba – Entalhe em madeira

Iguape – KinTao Artesanal

Indiana – Cerâmicas de Indiana

Mauá – Conexão Cultural Cigana

Ourinhos – A arte dos fios

Ourinhos – Artroni placas entalhadas

Palmital – Artesanato em Palha de Milho

Peruíbe – Art’s Tupi

Presidente Epitácio – Entalhe em madeira

Presidente Prudente – Bordado e Enxoval da vovó

Redenção da Serra – Artes em Madeira

São Paulo – Artesanato Indígena Pankararé

São Pedro – Esculturas, luminárias e objetos decorativos

Sud Mennucci – Projeto Renascer em Retalhos

Ubatuba – Artesanato Indígena I

Culinária

Angatuba – Sucos e vinhos Família Silva

Araçatuba – Sítio Doce

Bragança Paulista – Linguiça bragantina com polenta crocante

Cruzeiro – Arroz vermelho com Sua

Guararema – Alambique do Décio

Guararema – Galinhada de São Longuinho

Guaratinguetá – Afogado com feijão tropeiro e quibebe

Guaratinguetá – Doces caseiros especiais

Guarulhos – Culinária regional, feijão tropeiro, arroz carreteiro e caldos

Itapira – Vinhos artesanais, pães, bolos, roscas e produtos do Recanto das Videiras;

Jacareí – Patrimônio Imaterial de Jacareí – Bolinho Caipira

Joanópolis – Comida do Lobisomem

Novo Horizonte: Farofa Cunha’s

Novo Horizonte – Queijaria artesanal Irmão Caipira

Palmital – Doces cristalizados e outras iguarias locais

Parapuã – Bolo de Jatobá

Piquete – Bolos Caseiros

Porto Feliz – Cachaça Porto Brasil

Presidente Prudente – Licores de frutas artesanais

Redenção da Serra – Carne na lata

Redenção da Serra – Banca Batista

Redenção da Serra – Rancho Vaca Atolada

Redenção da Serra – Rancho do Marcão

Redenção da Serra – Jacu da Roça

Ribeirão Grande – Delícias do roteiro do milho

Ribeirão Grande – Rojão do Balaio

Santa Rita do Passa Quatro – Doce fudi

São João da Boa Vista – Doce caseiros

São José dos Campos – Rancho do Torresmo

São Roque – Quinta do Olivardo

Tarumã – Tradição Caipira

Manifestações artísticas

Araçatuba – Catira Araçatuba

Itanhaém – Ciganos cidadãos do Mundo

Mauá – Conexão Cultural Cigana – Oraculismo e cartomancia

Palmital – Folia de Reis

Pardinho – Caipiras da Cuesta

Pardinho – Jovens da Cuesta

Piquete – Exposição Tropeira

Porto Feliz – Cururueiros de Araritaguaba

Presidente Prudente – Projeto Roda de Choro da Escola Municipal de Artes Camerata de Cordas Brasileiras de Viola Caipira da Escola Municipal de Artes

Projeto Aquarela

Projeto Orquestra Sanfônica

Ribeirão Pires – Washi Daiko – Grupo de Taiko da Associação Nipo-Brasileira

Taboão da Serra – Orquestra de Violeiros de Taboão da Serra

Piraju – Grupo de Moçambique Leal Bahia

Torrinha – Apresentação do Grupo Folia de Reis

Votorantim – Grupo de Viola Caipira São Gonçalo de Votorantim

Feira de Economia Criativa

Anhumas

Caiuá

Estrela do Norte

Iepê

Indiana

Marabá Paulista

Martinópolis

Nantes

Pirapozinho

Presidente Prudente

Presidente Venceslau

Santo Anastácio

Taciba

Tarabai



Sobre o Revelando SP

O Revelando SP, que já teve mais de 55 edições ao longo de quase três décadas, oferece ao público uma viagem pelas tradições do estado de São Paulo. O festival promove uma amostra de produções artesanais, culinária típica e manifestações culturais, como moda de viola, expressões da cultura tropeira, catira, congada, música e dança de povos originários. São saberes passados de geração em geração e que representam a riqueza e diversidade cultural paulista. Além disso, o Revelando SP é palco para a apresentação de grandes nomes da música brasileira.

Na culinária, o Revelando SP sempre oferece uma infinidade de quitutes, com muitos preparos à base de milho, banana e amendoim, compotas, doces cristalizados, bolinhos, pastéis, queijos, sanduíches, galinhada, feijão tropeiro e pratos com nomes e histórias curiosas – que fazem valer uma prosa com os expositores para ter contato com as origens dessas tradições.



Os artesãos, por sua vez, levam ao festival esculturas produzidas nos mais diversos materiais, entre arte sacra, tapetes, bolsas, entalhes, bordados, tecelagem, artes variadas em fibras, cipós, papel e palha, entre outros, levando ao público a arte produzida em todo o estado pelos sertanejos, caiçaras, povos originários e quilombolas.

As expressões artísticas, por fim, se fazem presentes por meio de modas de viola, congada, catira, folia de reis, jongo, fandango, cururu, moçambique, dança cigana, samba de bumbo, coral indígena, violeiros, música caipira, bonecões e muito mais.



Cinco edições em 2024

Em 2024, o Revelando SP foi expandido e terá, ao todo, cinco edições, levando a cultura tradicional paulista a mais regiões do estado:

Barretos – 17 a 19 de maio

Iguape – 14 a 16 de junho

São José dos Campos – 4 a 7 de julho

Presidente Prudente – 9 a 11 de agosto

São Paulo – 12 a 15 de setembro

SERVIÇO

Evento: Revelando SP Presidente Prudente

Data: 9 a 11 de agosto

Local: Centro de Eventos IBC (R. Orlando Ulian, nº 153, Vila Furquim)

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre