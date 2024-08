Homem é preso com arma e faca após ameaçar a ex em Flórida Paulista

Na madrugada de hoje, por volta das 3h43min, policiais militares de Flórida Paulista foram acionados após uma denúncia de que um homem de 48 anos estava em frente à residência de sua ex-namorada, de 34 anos, ameaçando-a de morte.

Segundo relatos, ele gritava e discutia com a mulher, afirmando que a mataria com tiros nas costas.

Ao se deslocarem para o local, os policiais avistaram o veículo do suspeito estacionado em frente à casa da vítima, que logo após perceber a presença policial, evadiu-se percorrendo ruas e avenidas e sendo acompanhado pelas viaturas.

A polícia conseguiu abordá-lo na Avenida Aguapeí, próximo à Rua Paraná.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal. No entanto, uma faca foi localizada dentro do veículo, além de um coldre de arma de fogo debaixo do banco do motorista.

Após mais buscas, uma pistola 9 mm, carregada e municiada, foi encontrada.

O homem negou estar portando qualquer tipo de arma, mas a pistola correspondia ao certificado de registro apresentado por ele.

O suspeito foi preso e encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Adamantina, onde permanece à disposição da Justiça.

Ele deve responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ameaça, desobediência, porte de arma branca, sequestro, cárcere privado e violência doméstica.