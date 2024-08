61ª Expo Prudente divulga grade de shows em Coletiva de Imprensa

O Recinto de Exposições Jacob Tosello de Presidente Prudente sediou a coletiva de imprensa de apresentação oficial da 61ª Expo Prudente, que ocorre de 12 a 15 de setembro. A tradicional feira faz parte do calendário da cidade em comemoração aos 107 anos de Prudente.

A grade de shows e atrações como parque de diversões, exposição de animais, leilão, praça de alimentação e demais atividades foram informadas na manhã desta sexta-feira (23/08), com a participação de representantes do Poder Executivo e da empresa responsável pela organização do evento, a empresa KDS Produções e Eventos.

O único dia pago é na sexta-feira (13/09), para o show com Matheus & Kauan e também Mc Ryan. Todos os demais dias serão gratuitos.

A abertura terá entrada franca na quinta-feira, dia 12 de setembro, com a dupla sertaneja Jads &Jadson. Na sexta, show pago com Matheus & Kauan e Mc Ryan. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet (www.bancadoingresso.com.br).

No sábado, feriado de 14 de setembro, show com o cantor Gustavo Mioto e Grupo RMS, também com entrada gratuita. No domingo, show de encerramento com a dupla Pedro Paulo e Alex.

Além da programação noturna, haverá ainda um festival infantil no domingo à tarde, por volta das 18h, com diversos personagens voltados ao público infanto-juvenil.

Em nome da Prefeitura, o chefe de gabinete Geraldo Gomes e secretária da Sedepp, Ana Paula Atayde Setti, reforçaram que, mesmo diante de um momento de contenção de despesas, a Prefeitura se comprometeu a realizar esse evento, que é um dos mais tradicionais do Oeste Paulista, mantendo a tradição de que a Expo marca as comemorações do aniversário da cidade.

Em nome da organização, o empresário Fábio Nascimento enfatizou que será um privilégio ser o organizador da Expo pelo 2ª ano consecutivo, tendo em vista que Prudente é sua cidade natal, e reforçou que não haverá qualquer ônus por parte da Prefeitura, sendo que os custos para realização da festividade são de inteira responsabilidade da empresa organizadora.

– Abertura Oficial Expo Prudente:

A Abertura oficial da 61ª Expo Prudente será na quarta-feira (11/09) às 10h – no Recinto de Exposições, com a presença de autoridades política de civis, imprensa e convidados.

Serviço: Vendas de pista e open bar: bancadoingresso.com.br; Umê – vendas pelo www.eventou.com.br. Camarotes: Mayara (18) 99800-6372. Estrutura para estandes: Carol (18) 99674-3404

– Solicitação de Credenciamento de Imprensa: Keila (imprensa KDS) – (18) 99607-3694