Incêndio destrói ônibus do transporte coletivo em Presidente Prudente

Em nota oficial enviada, a Prefeitura informou que as equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública (Semob) estão neste momento no local do incêndio para acompanhar o início das investigações.

“Importante ressaltar que não houve feridos e que a operação do transporte coletivo está normalizada”, salientou o Poder Executivo.