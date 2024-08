PANORAMA: Sob a presidência de Ricardinho Delmori, Câmara tem contas de 2023 aprovadas pelo Tribunal de Contas

A Câmara Municipal de Panorama teve as contas do ano de 2023 aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).

O presidente da Câmara Municipal de Panorama em 2023 é o vereador Ricardinho Delmori que continua exercendo a função até o final deste ano.

No parecer do Tribunal de Contas aprovando sem ressaltas as contas do legislativo de 2023, obtendo o resultado como “contas regulares”, mostrando assim que a gestão trabalha dentro das normas regidas pela legislação, como responsabilidade fiscal e com respeito ao erário público.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, Ricardinho Delmori afirmou que o parecer emitido pelo Tribunal de Contas “sem nenhuma ressalva” atesta a responsabilidade do trabalho que tem exercício como presidente da Câmara Municipal com o apoio da equipe de funcionários e de todos os vereadores que compõe o legislativo.

Foi destacado por Ricardinho Delmori que como presidente da Câmara em 2023 regularizou os salários dos funcionários do legislativo, além de conceder abono natalino, visando valorizar e incentivar o funcionalismo que trabalha com muita responsabilidade e profissionalismo.

Ricardinho Delmori ainda ressaltou que no ano passado (2023) através da Câmara Municipal doou uniformes para 210 alunos da Emei Idolo Guastaldi, garantindo que todos os formandos da pré-escola participassem da colação de grau vestindo igualmente, uma vez que a Educação Municipal não tinha condições de oferecer os uniformes.

Este ano também o presidente da Câmara autorizou a aquisição de 240 camisetas para as crianças para a formatura do Proerd.

Ricardinho Delmori agradeceu todos os funcionários da Câmara Municipal pelo apoio e trabalho, além de todos os vereadores de Panorama pela confiança.

Vale destacar que Ricardinho Delmori vem se destacando como presidente da Câmara Municipal como uma gestão séria e uma excelente harmonização entre os vereadores, e também pelo trabalho importante de conquista de recursos para Panorama, com recorde de emendas enviadas em favor do Município através de deputados parceiros com mais de R$ 1 milhão.