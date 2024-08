Incêndio causa destruição e pânico em Lucélia e Salmourão

Um incêndio que já dura várias horas, tem causado destruição e pânico aos moradores de Lucélia e Salmourão.

O fogo atingiu pastagens, áreas de vegetação, matas e outros espaços, chegando perigosamente próximo a residências nos dois municípios.

As zonas rurais são as mais afetadas, especialmente nos bairros União, Mil Alqueires e na região localizada às margens da vicinal que liga ao Salto Botelho, em Lucélia.

Equipes do Corpo de Bombeiros, caminhões-tanque de usinas e de propriedades particulares estão empenhados no combate às chamas. Infelizmente, há registros de animais que não puderam ser salvos a tempo, tornando-se vítimas do incêndio. Outros animais foram feridos, mas conseguiram ser resgatados, com alguns sendo soltos preventivamente pelos proprietários.



A usina de Lucélia precisou ser evacuada devido ao avanço das chamas.

As prefeituras de Lucélia e Salmourão estão em estado de alerta e já decretaram situação de emergência, solicitando apoio do Estado através da Defesa Civil. A população foi orientada a evitar trafegar pela vicinal e estradas rurais, devido ao risco de animais soltos, baixa visibilidade e a proximidade das chamas.

Nossa reportagem segue acompanhando a triste situação.