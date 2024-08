Acidente entre caminhões deixa um ferido na SP-425 em Parapuã

Um acidente envolvendo dois caminhões ocorreu na noite desta segunda-feira (26) na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Parapuã, resultando em uma vítima com ferimentos leves.

De acordo com informações preliminares, um dos caminhões transportava bobinas de fios elétricos e seguia no sentido Martinópolis-Rinópolis. Por razões ainda desconhecidas, o veículo bateu na traseira de um caminhão canavieiro que trafegava na mesma direção.

O motorista do caminhão que transportava as bobinas sofreu escoriações leves em uma das mãos e recusou atendimento médico no local. A ocorrência mobilizou a Polícia Rodoviária e o Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz, que prestaram assistência no atendimento ao acidente.

A causa da batida ainda será investigada.