Motorista morre em acidente entre carro e dois caminhões na Rodovia Washington Luís

Uma pessoa morreu em um engavetamento, na tarde desta quarta-feira (28), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Santa Gertrudes (SP).

Segundo o Centro de Controle de Informações (CCI) da Artesp, o acidente aconteceu às 14h20 e envolveu dois caminhões e um carro.

O carro foi prensado pelo caminhão e ficou totalmente destruído. O motorista ficou preso nas ferragens.

Houve acionamento do helicóptero Águia da Polícia Militar para ajudar no resgate, mas a vítima morreu no local.