JUNQUEIRÓPOLIS: Câmara aprova apoio a piso salarial para quadro escolar e cobra segurança e acessibilidade

A Câmara Municipal de Junqueirópolis realizou no dia 11, a 58ª sessão ordinária da 19ª Legislatura. Com uma pauta focada na leitura do expediente, uma vez que não houve projetos pautados para a Ordem do Dia, os parlamentares dedicaram os trabalhos à aprovação de uma importante moção de apoio à educação, além de cobrarem soluções de infraestrutura urbana e debaterem respostas do Executivo sobre os direitos trabalhistas dos servidores.

O grande destaque da noite foi a aprovação, por unanimidade de votos, de uma moção de apoio endereçada ao Congresso Nacional. Assinada conjuntamente por todos os vereadores, a matéria manifesta apoio à aprovação do Projeto de Lei Federal nº 2531/2021. O projeto em trâmite em Brasília visa instituir o piso salarial profissional nacional para os servidores públicos da educação básica que exercem funções de apoio técnico, administrativo ou operacional. A proposta defende que o piso desses trabalhadores (como merendeiras, inspetores e secretários) seja fixado em 75% do valor do piso nacional do magistério.

Os parlamentares junqueiropolenses destacaram que a medida é essencial para corrigir disparidades históricas, combater a precarização e valorizar todos os educadores que compõem o ambiente escolar.

No expediente, os parlamentares apresentaram cinco novas indicações solicitando da Prefeitura melhorias diretas na segurança e na estrutura da cidade:

Educação e segurança: o vereador Renato Vieira de Brito solicitou, em caráter de urgência, a instalação de grades de proteção sobre as canaletas abertas de escoamento de água no pátio e nas áreas de convivência da Escola Municipal Profº Jair Luiz da Silva, visando prevenir quedas e garantir a integridade física das crianças durante o recreio.

Conscientização no trânsito: o vereador Bruno Herreira sugeriu a expansão das ações de educação para o trânsito dentro das escolas municipais. Ele pediu que o setor de trânsito realize palestras e atividades lúdicas com foco no uso seguro de bicicletas (convencionais e elétricas) e patinetes.

Acessibilidade e saúde: o vereador Anderson Marcos Viana indicou a necessidade de obras para a implantação de rampas de acesso para cadeirantes no prédio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I), visando garantir dignidade e inclusão aos pacientes com mobilidade reduzida.

Esporte e zeladoria: Anderson Marcos Viana também apresentou pedidos para a reforma ou reconstrução urgente do muro do Estádio Municipal Raphael Capelli, que ficou desprotegido após a retirada de árvores (eucaliptos) do entorno, além da instalação de redutores de velocidade (lombadas) em sete pontos estratégicos e de grande fluxo no município.

Da Câmara Municipal

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