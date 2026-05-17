Lucélia também sofre com temporal, queda de árvores e falta de energia elétrica

Durante a noite, moradores registraram em vídeos e fotos a queda das pedras de gelo em diversos bairros da cidade. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais enquanto a tempestade avançava sobre a região.

Neste domingo (17), equipes da Prefeitura de Lucélia trabalham para restabelecer os acessos em vários trechos afetados pela queda de árvores. Segundo o município, os danos foram registrados tanto na área urbana quanto na Vicinal Radialista João Vaz Pinto, estrada que liga Lucélia a Adamantina.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, uma residência teve parte do telhado arrancada pela força do vento.

A Prefeitura informou ainda que os serviços realizados neste domingo são emergenciais, mas os trabalhos de limpeza e recuperação devem continuar ao longo da semana.

Equipes da Energisa também atuam no município para restabelecer o fornecimento de energia elétrica em localidades ainda afetadas, como nas adjacências da Vila Cayres. (POR: Impacto)