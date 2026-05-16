Incêndio atinge residência em Presidente Prudente

Um incêndio atingiu uma residência localizada na Vila Líder, em Presidente Prudente, nesta sexta-feira. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar as chamas e evitar que o fogo se alastrasse para imóveis vizinhos.

Após a contenção das chamas, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil esteve no local para avaliação das condições de segurança da edificação.

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De acordo com o órgão, o setor de engenharia constatou que as estruturas principais do imóvel foram preservadas, não havendo, neste momento, necessidade de interdição.

Segundo as primeiras informações levantadas no local, há indícios de que o incêndio tenha sido criminoso. As circunstâncias deverão ser apuradas pelos órgãos competentes. (Por: O Imparcial – Fotos: Defesa Civil)

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