Governo e Congresso Nacional: esforço concentrado na aprovação de medidas que mudam a vida dos brasileiros

Por Alexandre Padilha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu em seu gabinete, Palácio do Planalto, líderes dos partidos que compõem a base de apoio ao governo para agradecer pelo esforço conjunto no trabalho para aprovação de medidas fundamentais para a reconstrução do país. O presidente costuma fazer esse gesto simbólico semestralmente.

Foi uma reunião muito positiva onde, mais uma vez, o presidente Lula fez o reconhecimento do papel fundamental do Congresso Nacional, em especial, à Câmara dos Deputados, do conjunto de líderes e do presidente da Casa, na contribuição para o bom momento que o Brasil está vivendo, graças à recuperação econômica conquistada a partir da aprovação de projetos de lei que vêm garantindo esse resultado, inclusive, superando as avaliações pessimistas que alguns faziam no começo do ano, sobre como seria a relação do poder Executivo com Legislativo.

Durante a reunião, fizemos uma saudação tanto aos resultados recentes da Bolsa de Valores – que bateu mais um recorde, superando os patamares que já tínhamos alcançado nas últimas semanas – quanto ao crescimento do emprego, com os últimos resultados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). De acordo com o Ministério do Trabalho, foram criados 188 mil postos de trabalho em julho, um aumento de 32,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

O Brasil está conseguindo consolidar um ciclo que garantirá crescimento de mais de 2% ao ano nos quatro anos de governo do presidente Lula, com a inflação controlada, dentro da meta, e com o nível de emprego subindo cada vez mais.

A prioridade nessa última semana de esforço concentrado do Legislativo foi a votação do projeto ‘Acredita’, que garante crédito para micro, pequenos e médios empresários, além de empreendedores cadastrados no Bolsa Família e no Cadastro Único, que queiram iniciar seus negócios. Essa ação é importante especialmente para o mercado secundário da construção civil, o que atrai mais investimentos externos para o Brasil.

Além disso, um novo esforço concentrado ocorrerá em setembro para aprovação da regulamentação da Reforma Tributária. O governo está confiante de que conseguiremos concluir este ano toda a regulamentação, eliminando a balbúrdia tributária no país. A Reforma Tributária é uma revolução dos tributos do país, vai simplificar os impostos, reduzir o custo da cesta básica de alimentos e facilitar a vida dos empresários.

O diálogo do Executivo com o Congresso Nacional é permanente e sempre em defesa da aprovação de medidas que melhoram a vida dos brasileiros. Temos total confiança de que neste segundo semestre os esforços concentrados vão permanecer em clima de retomada econômica, com responsabilidade social, crescimento do investimento público e sustentabilidade fiscal no país.

*Alexandre Padilha é médico, professor universitário, ministro das Relações Institucionais da Presidência da República e deputado federal licenciado (PT/SP). Foi Ministro da Coordenação Política no primeiro governo Lula, da Saúde no governo Dilma e Secretário da Saúde na gestão Fernando Haddad na cidade de SP.

.