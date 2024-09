LUCÉLIA: Partido Avante tem chapa de vereadores e mostra força para a eleição

O Partido Avante que foi formado este ano em Lucélia em poucos meses se estruturou e está participando da eleição municipal deste ano na Capital da Amizade.

A comissão executiva municipal do Avante em Lucélia tem como presidente o advogado Rodrigo Fazan que está liderando o partido na eleição municipal deste ano.

O Avante conta atualmente com chapa de vereadores e estão concorrendo para as cadeiras do poder legislativo luceliense no próximo mandato 2025 a 2028. Outro destaque é que o partido Avante conta com dois vereadores atuais da Câmara Municipal e que estão concorrendo a reeleição sendo eles o professor Eduardo Lambari e o Padeirinho. E também conta com os ex-vereadores Toninho de Mello e Ney Dadamo.

A chapa do partido Avante de vereadores conta com os seguintes candidatos: Catia Barreta, Clausa Jesus, Ilda Silva, Ney Dadamo, Padeirinho, Pichirilo do Povão, professor Eduardo Lambari e Toninho de Mello.

Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, o presidente do Avante, Rodrigo Fazan ressaltou que “o partido está apoiando a reeleição da prefeita Tati Guilhermino que provou a sua capacidade e trouxe grandes conquistas para Lucélia, mostrando muita competência na administração municipal”.

“O partido Avante está devidamente formado e participando da eleição municipal, onde nossa intenção é eleger vereadores e o executivo comprometidos com o futuro da cidade, pois o nosso compromisso é sempre com a desenvolvimento de Lucélia”, finalizou Rodrigo Fazan.