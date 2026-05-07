Homem morre em acidente entre carro e bicicleta em Dracena

Um homem de 48 anos morreu após um acidente envolvendo uma bicicleta e um carro no fim da tarde desta quarta-feira (6), em Dracena. A vítima foi identificada como Ednilton Nakamura Cardoso, conhecido como “Dinho”.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o acidente aconteceu por volta das 17h, na Estrada Municipal José Mazoni, nas proximidades de um pesqueiro e do Residencial JR. Um veículo modelo Corsa seguia no sentido AABB ao bairro Virgílio Fioravante, quando ocorreu a colisão com a bicicleta no cruzamento com a Rua Américo Fávero.



O ciclista sofreu ferimentos graves e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Pronto Atendimento Municipal do bairro São Cristóvão. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu e morreu após dar entrada na unidade. A motorista do automóvel não ficou ferida.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Científica estiveram no local para realizar os levantamentos que irão auxiliar na apuração das causas do acidente.



Dinho era filho do empresário Nilton Ribeiro Cardoso, conhecido como “Nilton Coragem”. Ele deixa esposa, irmãos, familiares e amigos. (Por: Redação – Com informações e fotos de Jorge Zanoni / jorgezanoni.com.br)



