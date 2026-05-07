SALMOURÃO: Construção de nova Unidade Básica de Saúde (UBS) avança com concretagem da laje

A construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Tipo II segue avançando em Salmourão. No dia 28 de abril, foi realizada a concretagem da laje, marcando mais uma etapa importante no desenvolvimento da obra.

Localizada no conjunto habitacional Pedro Duarte Neto, a obra conta com investimento de R$ 2.380.000,00, viabilizado pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Governo Federal por meio do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento.

A concretagem da laje é uma fase essencial da construção, responsável por garantir a estrutura da cobertura, trazendo mais resistência, segurança e durabilidade para o prédio, que será moderno e preparado para ampliar a capacidade de atendimento da população.

A prefeita Sônia Gabau destacou que a concretagem da laje representa um avanço significativo dentro do cronograma da obra, reforçando que cada etapa concluída aproxima a entrega de uma unidade moderna e completa, pensada para oferecer mais qualidade, dignidade e eficiência no atendimento à população de Salmourão.

A Administração Municipal agradece à Câmara de Vereadores pelo apoio às ações que contribuem para o desenvolvimento do município.

Por Ass. de Comunicação

.