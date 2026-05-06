FLÓRIDA: Assembleia de Deus Ministério do Belém passa por revitalização e intensifica ações sociais

Quem transita pelas proximidades da Rua Carlos Burjato, 455, já nota as transformações na paisagem urbana. A Assembleia de Deus – Ministério do Belém iniciou uma importante reforma em sua fachada, marcando um novo tempo para a instituição na cidade.

A modernização do templo, localizado no coração de Flórida Paulista, é uma das iniciativas da liderança do Pastor Presidente Márcio Xavier. Além de zelar pelo patrimônio e oferecer um ambiente mais acolhedor aos fiéis e visitantes, a nova gestão tem se destacado pelo dinamismo e pela presença ativa na comunidade.

FÉ EM MOVIMENTO

Sob a coordenação do Pastor Márcio, a evangelização em Flórida Paulista ganhou um novo fôlego, focando no amparo espiritual em diversos setores da sociedade. Entre as frentes de atuação que estão sendo intensificadas, destacam-se:

-Saúde e Acolhimento: Visitas e suporte espiritual na Santa Casa local.

-Ressocialização: Trabalho de evangelização e apoio no sistema penitenciário.

-Proximidade: Realização de cultos nos lares, levando a mensagem de fé diretamente às famílias em todos os bairros da cidade.

“A reforma física da fachada é o reflexo de uma igreja que está viva e se renova para melhor servir a Deus e à população”, afirma a liderança.

Com as portas abertas no endereço da Rua Carlos Burjato, 455, a Assembleia de Deus Ministério do Belém reafirma seu compromisso não apenas com o crescimento espiritual, mas com o bem-estar social e a assistência aos que mais precisam.

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