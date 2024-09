FLÓRIDA: Banda Municipal conquista título no XVII Paulistão de Banda e Fanfarras

No dia 22 de setembro aconteceu na cidade de Santa Rita do Passo Quatro, o XVII Paulistão de banda e fanfarras realizado pela Federação de Fanfarras e Bandas do Estado de São Paulo (FFABESP).

A Banda Marcial Municipal de Flórida Paulista participou do evento onde concorreu na categoria Infanto-Juvenil Banda de Percussão Simples.

Com uma belíssima apresentação, a Banda Marcial Municipal de Flórida Paulista sagrou-se campeão em sua categoria como “Banda” e conquistou ainda o 1º lugar baliza, 1º lugar comissão de frente; 1º lugar de comando.

A conquista da Banda Marcial Municipal de Flórida Paulista foi muito comemorada pelos seus integrantes, maestros e equipe de apoio, mostrando que o projeto está no caminho certo.

“Foi um momento de muita emoção e gratidão, momentos esses que foram vividos há muitos anos atrás e hoje trouxemos essa emoção de volta”, comentaram os maestros Elias e Fernanda que estão na coordenação do projeto da Banda Marcial em Flórida Paulista.

Também a conquista da Banda Marcial foi comemorada pela administração municipal, através do prefeito Wilson Fróio Júnior e presidente do Fundo Social Nelci Froio, além do secretário de Esportes, Cultura e Lazer Luizinho Aléssio.

Nas redes sociais foi muito comentado e aplaudida a conquista da banda floridense, mostrando o trabalho e dedicação de todos os envolvidos.

“Só temos que agradecer a todos pelo empenho, dedicação e comprometimento, foi um desafio grande e cansativo, mas a recompensa veio. Parabéns a todos integrantes da nossa Banda Marcial”, finalizaram os professores Elias e Fernanda.