FLÓRIDA: Candidatos a prefeito são beneficiados com R$ 185 mil do fundo eleitoral partidário

Este ano, o recurso do fundo eleitoral dos partidos políticos – que aumentou em relação a eleição passada -, foi distribuído principalmente para as candidaturas a prefeito pelos partidos políticos através da direção nacional e estadual.

Em Flórida Paulista com informações postadas (cadastradas) no portal “Divulgacand” – que é plataforma de informações dos candidatos/receitas/despesas no Tribunal de Justiça Eleitoral -, visando maior transparência, pode ser confirmado que os três candidatos a prefeito receberam recursos do fundo eleitoral totalizando juntos o valor de R$ 185.191,15 mil.

Desta forma os recursos obtidos pelos candidatos a prefeito em Flórida Paulista foram o seguinte:

-O candidato a prefeito Dr. Andriotti recebeu da direção nacional do PL o valor de R$ 50 mil.

-O candidato a prefeito Nei Gazola recebeu da direção nacional do União Brasil o valor de R$ 100mil.

-A candidata Rose Forato recebeu da direção nacional do PT o valor de R$ 35.191,15.

Lembrando que os candidatos a prefeito e vice somente podem gastar na campanha eleitoral até o valor de R$ 159.850,76, sendo este o limite imposto pelo TSE para Flórida paulista.

Todo o valor recebido do fundo eleitoral deve ser obrigatoriamente registrado pelo candidato, seja a prefeito ou vereador e pode ser conferido por qualquer cidadão na plataforma “Divulgacand” do TSE.

FUNDO ELEITORAL

O fundo eleitoral é uma reserva de dinheiro público que tem como função financiar as campanhas eleitorais. A liberação desse dinheiro acontece apenas em ano de eleição pelos partidos, sendo que o montante dos recursos é distribuído aos partidos políticos, ficando a fatia maior aos partidos com mais deputados e senadores no Congresso Nacional.

Não é permitido o uso dos recursos do fundo eleitoral para outros fins que não seja a realização de campanhas.