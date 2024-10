INÚBIA PAULISTA: Fernando Rossi é eleito prefeito

Na manhã deste domingo o único candidato a disputa ao legislativo Fernando Rossi votou na Escola estadual Iraldo Antônio Martins de Toledo, com seu próprio voto Fernando e será o novo prefeito do município.



Em entrevista Fernando destacou os trabalhos dos seus sucessores que levou Inúbia ter somente um candidato ao legislativo.



Inúbia Paulista é uns dos 26 municípios paulistas com um único candidato ao executivo.



No Brasil são 214 municípios com candidatos único.