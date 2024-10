Anna Kids é inaugurada na Cidade Amizade

A empresária Anna Victória Mazzaro Modesto inaugurou com a presença de amigos, familiares e convidados, uma nova loja infantil, moda e acessórios, a Anna Kids em Flórida Paulista.

A loja infantil conta com uma linda estrutura, ambiente climatizado e roupas em diversos tamanhos, desde RN, baby, menino, menina, teen até roupinhas para batizados.

A Anna Kids fica localizada na avenida Presidente Vargas, 77, centro de Flórida Paulista.

Além da loja física, a Anna Kids conta com a Shopp NOW, com atendimento exclusivo pelo WhattsApp (18 99751-2126).

Vale ressaltar que a empresária Anna Modesto conta com mais uma loja na Cidade Amizade, o Shop Anna dedicada para moda feminina.

CONFIRA ALGUMAS FOTOS DA NOVA LOJA: