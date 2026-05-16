Pintor é preso com mais de 500 kg de droga em Presidente Prudente

Um pintor, 36 anos, foi preso pela Polícia Militar, na noite desta sexta-feira, em Presidente Prudente, sob acusação do crime de tráfico de drogas. Ele foi indiciado por posse de 526,48 quilos de entorpecentes, entre maconha e skunk.

O Boletim de Ocorrência sobre o caso expõe que, primeiramente, o envolvido foi abordado por uma equipe nas proximidades da Estrada Irio Zuntini, no sentido ao Distrito de Montalvão, quando conduzia um automóvel Uno, em atitudes suspeitas. Flagrado com porções de maconha, o indivíduo afirmou que estaria indo entregar a droga para uma pessoa no Conjunto Habitacional João Domingos Netto.

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Questionado se possuía mais entorpecente, o envolvido acabou por confessar que guardava mais substâncias ilícitas em uma casa destinada à locação para festas, no mesmo bairro, onde os PMs encontraram diversos tabletes de maconha e skunk.

Apresentado na Delegacia Seccional, o suspeito optou por exercer o direito de ficar em silêncio, assistido por um advogado, que também não apresentou qualquer manifestação na ocasião. O pintor então foi autuado em flagrante e teve sua prisão preventiva solicitada à Justiça. (Por: O Imparcial)



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