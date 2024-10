SALMOURÃO: Sônia Gabau é a primeira mulher reeleita prefeita da história

Com a apuração oficial do Tribunal Superior Eleitoral, foi confirmada a reeleição de Sônia Gabau e Márcia Pravato para um novo mandato a Prefeitura de Salmourão, a partir do dia 1º de janeiro de 2025.

Sendo a segunda mulher a se tornar prefeita em Salmourão, Sônia Gabau conseguiu um feito histórico ao ser a primeira mulher reeleita para um novo mandato na cidade.

Sônia Gabau e Márcia Pravato, conquistaram 51,62% dos votos válidos, sendo 1.686 votos, e o segundo colocado foi o candidato Marquinhos que obteve 1.580 votos (48,38%).

A apuração oficial trouxe os seguintes resultados: total de votos 3.381 (85,04%), votos válidos 3.266 (96,60%), votos brancos 41 (1,21%), votos nulos 74 (2,19%) e abstenções 595 (14,96%).

“A nossa política foi sem críticas, sem ataques, sem denegrir a moral de famílias, de funcionários e principalmente das pessoas que mais precisam. Esse tipo de política nunca deu certo. Política se faz com trabalho prestado e boas propostas”, destacou Sônia Gabau através das redes sociais.

“Muito diálogo e olho no olho marcaram a nossa caminhada diária durante a campanha e conseguimos construir juntos as melhores propostas para que Salmourão possa se desenvolver ainda mais pelos próximos quatro anos. Nossa profunda gratidão a todos”, finalizou a prefeita reeleita Sônia Gabau.