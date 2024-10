Acidente deixa motorista ferido na SP-294

Na tarde desta quinta-feira o condutor de um Jeep Compass trafegava pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, no sentido de Herculândia para Tupã, quando no trevo de acesso ao Terceiro Distrito Industrial de Tupã teve sua trajetória interceptada por uma picape Hilux, que tentava cruzar a rodovia.

O condutor do Jeep não conseguiu evitar a colisão, sendo que a picape chegou a capotar. O condutor da picape nada sofreu, já o condutor do Jeep sofreu escoriações e foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros de Tupã para a Santa Casa. Equipes de socorro da concessionária Eixo também estiveram no local, bem como equipes de sinalização.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registro do boletim de ocorrência.