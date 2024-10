Dois homens morrem em troca de tiros durante ação policial em Bauru

Dois homens morreram em troca de tiros com policiais militares durante intervenção policial no Jardim Vitória, em Bauru (SP), na noite desta quinta-feira (17). Após o tiroteio, moradores fizeram uma manifestação queimando pneus em uma das ruas do bairro.

Conforme o registro policial, ao todo, os policiais efetuaram 27 disparos, sendo que um deles deu 15 tiros. Dois jovens, de 18 e 21 anos, morreram no local com tiros na cabeça, tórax, abdômen e joelho. Eles foram encontrados com pistolas de numeração raspada e uma mochila contendo porções de droga.

De acordo com o relato de um dos policiais registrado no boletim de ocorrência, a equipe fazia operação na comunidade quando, perto de uma área de pasto, identificou uma movimentação suspeita.