FLÓRIDA: Prefeito Fróio afirma que o trabalho continua até o último dia de mandato

O prefeito Wilson Fróio Júnior encerra o seu mandato no final deste ano, ao completar 8 anos como chefe do executivo.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o prefeito Fróio afirmou que o trabalho não para mesmo em final de mandato. “O trabalho vai continuar até o último dia de mandato, pois ainda temos muito para fazer em benefício da comunidade”, afirmou.

Fróio ressaltou que este ano foram muitas conquistas em diversos setores como entrega das casas populares, execução de melhorias em diversos setores como recapeamento asfalto, obras na saúde, melhorias nas estradas rurais, realizações no esporte, aquisição de veículos, entre outros.

Ainda o prefeito destaca que até o final do ano, a intenção é concluir a ampliação da creche escola na Vila Monteiro, entregar mais uma etapa do programa Melhor Caminho, entre outros.

“Vamos entregar a Prefeitura com as finanças em ordem e desta forma com as condições para que a nova administração faça o melhor para a comunidade floridense, pois desejamos que Flórida Paulista siga sempre na trilha do desenvolvimento”, afirmou o prefeito Fróio.

Finalizando, o prefeito Fróio ressaltou que está deixando muitos convênios em vias de ser liberado ou executada, como pontes, ampliação da área industrial, galerias de águas pluviais, entre outras.