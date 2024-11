Empresa realiza transbordo de GLP na SP-225 após acidente com caminhão-tanque; motorista morreu

Equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária responsável pela rodovia e de uma empresa especializada em manejo de cargas perigosas estiveram no local, e foi necessário isolar uma área de 800 metros ao redor do veículo para garantir a segurança.

No início da tarde, o trânsito foi parcialmente liberado para aliviar o congestionamento, que chegou a 10 km em ambos os sentidos.