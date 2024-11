Alunas dão show de criatividade e sensibilidade na 4ª Batalha dos Maquiadores da FAI

No dia 12 de novembro, o Auditório Miguel Reale, no Câmpus II, sediou um evento inovador no campo da estética e cosmética: a “4ª Batalha dos Maquiadores”.

O evento reuniu alunas do curso Tecnologia em Estética e Cosmética do Centro Universitário de Adamantina, que competiram em uma série de desafios de maquiagem artística. Com uma abordagem que valorizou tanto a expressão pessoal quanto o domínio técnico, a Batalha dos Maquiadores foi uma vitrine do talento e dedicação das estudantes.

Em 1º lugar, ficaram Gabrielly Borges e Livia Doarte, com a maquiagem “Homeostase”. O tema abordou a busca constante pelo equilíbrio em meio a perturbações, tanto no corpo quanto na vida. As cores frias e quentes representaram essa harmonia entre estabilidade e transformação, enquanto os estímulos visuais simbolizaram o papel do sistema nervoso em detectar e responder a desequilíbrios. A maquiagem foi uma homenagem à resiliência e à capacidade humana de se adaptar, evocando a fragilidade e a força inerentes à vida. A criação convida o público a refletir sobre a beleza complexa de estar vivo e a importância de encontrar equilíbrio, mesmo diante do inesperado.

O 2º lugar foi para Gabriela Pedral e Bianca Bromatti, com a maquiagem “Cura”. O tema foi escolhido para homenagear a jornada de superação da modelo, que enfrentou um diagnóstico de linfoma de Hodgkin e completou a quimioterapia, estando agora prestes a iniciar a radioterapia. Elementos visuais como o musgo, representando resiliência, e as flores, simbolizando vitórias e esperança, foram usados para contar essa história. O fundo branco e cinzento reflete o caminho difícil que ela percorreu, destacando a persistência da vida. “Cura” celebrou a força interior e a coragem de quem enfrenta batalhas invisíveis.

Já o 3º lugar foi conquistado por Bruna Santos e Gabriela Rorato, que apresentaram a maquiagem “Busca da perfeição”, uma crítica à obsessão pela estética idealizada e os perigos de perder a autenticidade em busca de um ideal inatingível. A modelo, presa em uma série de procedimentos estéticos, transforma-se até se desconectar de sua verdadeira essência, simbolizada por uma bomba cardíaca e um respirador artificiais. Com traços exagerados e expressão congelada, ela representa o vazio e a artificialidade que surgem quando se busca corrigir cada imperfeição, lembrando que a verdadeira beleza está na autenticidade e na individualidade.

“Cada participante foi desafiada a criar maquiagens artísticas inovadoras que puderam explorar temas relevantes e atuais, destacando-se pela criatividade e precisão”, ressalta a coordenadora do curso, Prof.ª Dra. Fernanda Blini Marengo Malheiros.

A docente responsável pelo projeto, Prof.ª Ma. Dâmaris Vitorino, destaca que o evento superou todas as expectativas. “Foi uma oportunidade para que cada aluna pudesse mostrar o talento e sensibilidade em temas complexos e profundamente humanos. Ver o envolvimento delas em cada criação foi inspirador e gratificante. Para mim, como professora, foi um orgulho imenso ver o quanto as alunas se dedicaram a traduzir essas ideias em formas e cores. Esse evento me lembrou o poder da arte de maquiar como uma forma de comunicação e expressão”, diz.

Dâmaris agradece a cada uma das participantes, à Pró-Reitoria de Extensão, coordenação do curso e demais colaboradores pelo sucesso do evento.