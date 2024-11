Grupo Skol é destaque em Junqueirópolis

CLIQUE AQUI E ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

Este mês de novembro marcou mais um importante capítulo na história do grupo de Whatsapp Skol de Junqueirópolis. Onde foi realizada a primeira confraternização entre os seus participantes, em evento realizado no Espaço Catuna, em Junqueirópolis.

O evento foi destaque em toda a região, mostrando a força do grupo de Whatsapp é um dos mais influentes de Junqueirópolis.

Durante o encontro, os participantes puderam colocar o papo em dia, tomando um chopp e jogando truco.

Com integrantes de Junqueirópolis, demais cidades da região e da capital, o encontro do grupo também foi uma oportunidade para muitos que tiveram contato pessoal pela primeira vez, assim, estreitando laços e fortalecendo a amizade.

Este primeiro encontro foi organizado por Fábio Tonetto e Adevaldo Catuna, fundadores e administradores do grupo, contando com a colaboração dos demais participantes.

GRUPO SKOL

Com objetivo de reunir os amigos para uma melhor comunicação em massa, o grupo foi oficialmente criado em 13 de junho de 2017 por Paulo Eduardo Sacomani (Paulinho), tendo como primeiros integrantes e incentivadores, Fábio Tonetto, Denis Mineiro, Adevaldo Catuna e Adriano Takano. Atualmente, o Grupo Skol conta com 245 membros.

Democrático, o grupo abre espaços para debates de vários temas entre seus integrantes, com um olhar mais apurado e acalorado sobre a política em todas as suas esferas, seja ela municipal, estadual ou nacional. O futebol também esquenta as discussões no grupo.

Claro que a resenha e a zoação também estão presentes, porém quando o assunto é solidariedade, todos não medem esforços para ajudar nas causas sociais para entidades, amigos e anônimos, sendo portanto, muito importante para a comunidade junqueiropolense.