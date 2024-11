Estão a venda os camarotes para o “Flórida Paulista Rodeo Music”

De 5 a 7 de dezembro, Flórida Paulista será palco de um dos maiores eventos já realizados na cidade: o “Flórida Paulista Rodeo Music”. Com uma programação imperdível, o evento promete atrair um grande público local e de cidades vizinhas, consolidando-se como referência no cenário de rodeios e música sertaneja.

O Recinto de Rodeio “Arlindo Derroidi” será totalmente coberto e preparado com uma grande estrutura para receber os visitantes. Além disso, a programação inclui shows de destaque com as duplas:

-Dia 5 – Quinta-Feira: Fernando & Sorocaba, que abrirão o evento com seus grandes sucessos.

-Dia 6 – Sexta-Feira: Munhoz & Mariano, trazendo sua energia contagiante no segundo dia.

-Dia 7 – Sábado: Diego & Arnaldo, encerrando com chave de ouro o terceiro dia de festa.

A Comissão Organizadora informa que estão a venda os camarotes para os interessados em curtir o evento em local com toda a infraestrutura.

No total são 68 camarotes para 10 pessoas, e no local terá bar e garçom, banheiro feminino climatizado, hall com ambiente instagramavel.

Os interessados em adquirir os camarotes devem entrar em contato com João Paulo através do celular (18) 99715-8029 ou Matheus Vinicius (18) 99747-3568.

O “Flórida Paulista Rodeo Music” é uma realização da Prefeitura Municipal e apoio da Câmara Municipal e Comissão Organizadora, sendo organizado pela empresa EPShow.