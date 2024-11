FLÓRIDA: Chegada do Papai Noel promete encantar a população neste domingo

A magia do Natal tomará conta de Flórida Paulista no próximo domingo, dia 1º de dezembro, com a chegada do Papai Noel em um evento repleto de encanto e alegria.

A iniciativa é uma realização da Administração Municipal, em parceria com a Secretaria de Cultura e o Fundo Social Municipal, e acontecerá na Praça Gerson Veronese Ferracini, a partir das 19h.

A praça, que já brilha com os enfeites da tradicional “Magia do Natal” – um espetáculo de luzes e cores – será o palco dessa noite especial, preparada para celebrar o espírito natalino e proporcionar momentos inesquecíveis aos floridenses.

O evento contará ainda com apresentações das crianças dos maternais das Creches Municipais, que foram especialmente convidadas para abrilhantar a programação.

A chegada do Papai Noel será o ponto alto da noite, prometendo encantar crianças e adultos com a magia do bom velhinho. A comunidade de Flórida Paulista está convidada a participar desse momento de confraternização e emoção, que marca oficialmente o início das celebrações natalinas na cidade.

Não perca! Venha viver a magia do Natal com sua família e amigos neste domingo.