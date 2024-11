IRAPURU: Nova ponte da mina trará benefícios para comunidade rural

A comunidade rural da região do Ribeirão da Ilha, conhecido popularmente como córrego Canaã, está prestes a ganhar uma importante melhoria em sua infraestrutura de mobilidade: uma nova ponte será construída para facilitar o tráfego e melhorar o acesso ao local. A obra, anunciada pela administração municipal, responde a uma antiga demanda dos moradores, que há anos solicitam melhores condições para acessar a área.

A construção da ponte será realizada com recursos da Defesa Civil do Estado de São Paulo, com uma contrapartida do município, resultado de um convênio firmado entre a Prefeitura e o órgão estadual.

Na última semana, o prefeito Mazinho e Everton Lima estiveram na sede da Defesa Civil em São Paulo, onde alinharam os últimos detalhes do acordo, assegurando o aporte financeiro para a obra, estimada em cerca de R$ 900 mil.

Em preparação para o início da construção, uma equipe técnica da Defesa Civil vistoriou o local, ajustando detalhes técnicos para garantir que a estrutura atenda às necessidades específicas da região.

Agora com a conclusão da licitação, a nova ponte do córrego Canaã se aproxima da realidade. A administração municipal destaca que a obra trará impactos positivos para a comunidade, facilitando o transporte e impulsionando o desenvolvimento econômico e social da área rural, beneficiando produtores locais e moradores que dependem de um acesso seguro e eficiente.