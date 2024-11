JUNQUEIRÓPOLIS: Chuvas causam estragos em diversos locais

CLIQUE AQUI E ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

As fortes chuvas que caíram entre ontem e hoje (quinta e sexta-feira) causaram diversos estragos em Junqueirópolis, gerando preocupação entre os moradores e trazendo desafios para o tráfego em vários locais.

No Bairro do Seringal, um trecho de rua ficou alagado devido à grande quantidade de água empossada. Esse problema, recorrente em dias de chuva intensa, preocupa pedestres e motoristas que utilizam a via.

Já no Jardim Paulista, a enxurrada abriu buracos em ruas sem pavimentação, algumas delas próximas a residências, aumentando a apreensão dos moradores com possíveis infiltrações e danos maiores.

No Bairro Colina Verde, as chuvas danificaram parte dos remendos na pavimentação asfáltica, realizados recentemente para a ligação da rede de água à caixa d’água. O serviço, afetado pela força das águas, precisará ser refeito para evitar transtornos ao tráfego de veículos na área.

Outros pontos da cidade, especialmente em áreas mais baixas, também foram afetados. O grande volume de água pluvial nesses locais gerou transtornos e aumentou os riscos para quem precisa transitar pela região.

O vereador Anderson Neguin visitou os locais afetados, registrando os estragos e as preocupações dos moradores em suas redes sociais. Ele destacou a necessidade de atenção às áreas mais críticas e a busca por soluções para evitar que os problemas se agravem em futuras chuvas.

Apesar dos danos, não houve registros de acidentes, mas o alerta foi dado: motoristas devem redobrar a atenção ao passar por locais com água empossada para evitar incidentes.