PARAPUÃ: Éder Castro será nomeado secretário de Saúde de Bastos a partir de janeiro de 2025

O enfermeiro e vereador de Parapuã, Éder Castro, anunciou em suas redes sociais que assumirá o cargo de secretário Municipal de Saúde de Bastos no início de 2025. A indicação para o cargo veio do prefeito eleito, Kleber Lopes, também enfermeiro, que confiou a Éder a responsabilidade de liderar a área da saúde no município.

“Hoje vivi um dos momentos mais marcantes e emocionantes da minha trajetória profissional na área da Saúde. É com muita honra e felicidade que encaro esse desafio, determinado a implementar políticas públicas de saúde que priorizem o bem-estar e a qualidade de vida de cada cidadão bastense. Sei da responsabilidade que carrego, mas também sei que, com trabalho e dedicação, juntos podemos transformar a Saúde de Bastos”, declarou Éder.

Além de agradecer a confiança do prefeito eleito, Éder fez questão de mencionar o apoio do vice-prefeito eleito, Waguinho, e da primeira-dama Noemi. “Kleber Lopes é um grande exemplo de liderança, que confiou em mim para, ao seu lado, trilhar este caminho de mudança e cuidado com o maior tesouro da nossa gente: a saúde”, afirmou.

PREPARAÇÃO PARA O DESAFIO

Desde que foi nomeado para a comissão de transição de governo, Éder Castro já está se inteirando sobre a estrutura e a situação atual da Saúde em Bastos. Ele tem participado ativamente das reuniões de transição para garantir que a nova gestão comece alinhada com as necessidades do município.

“É importante destacar que recursos já estão sendo garantidos para que possamos entregar um sistema de saúde mais humano, eficiente e acessível a todos. O futuro começa agora, e com união e trabalho, faremos da Saúde de Bastos um exemplo para toda a região. Bastos é uma cidade referência, que a partir de agora será a minha segunda casa”, concluiu.