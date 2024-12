FLORA RICA: Vereador recebe homenagem e reivindica verba para a Saúde

O vereador Marcos Sena, de Flora Rica, esteve recentemente em São Paulo, onde foi recebido pela deputada estadual Leticia Aguiar, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Durante a reunião, a deputada entregou ao vereador um certificado de reconhecimento público, destacando o trabalho realizado por ele, que foi fundamental para sua reeleição no município.

Aproveitando a ocasião, Marcos Sena apresentou à deputada um pedido de liberação de verba no valor de R$ 250 mil destinado ao Setor de Saúde de Flora Rica. Ele enfatizou a importância do apoio da deputada para concretizar ações que beneficiem a população da cidade.

“Esse reconhecimento é um reflexo do trabalho que realizamos com dedicação. A parceria com a deputada Leticia Aguiar é essencial para trazer mais recursos e melhorias para Flora Rica”, destacou o vereador.

Marcos Sena estava acompanhado pelo secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Inaldo Nascimento, que também participou da reunião e apresentou solicitação de verba o município no setor agricultura e meio ambiente.

A visita à capital paulista reafirma o compromisso do vereador em buscar recursos e fortalecer parcerias em prol do desenvolvimento de Flora Rica.