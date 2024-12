Morre motorista que teve veículo utilitário destruído após ser atingido por caminhão

Conforme a Polícia Militar Rodoviária, por motivos a serem esclarecidos, os veículos colidiram de frente no km 053,600, sentido norte da via. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma vítima ficou presa nas ferragens do utilitário e foi socorrida, sendo levada ao Hospital e Maternidade de Rancharia para receber atendimento médico. Porém, o motorista, morador de Rancharia, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O motorista do caminhão, de 42 anos e morador de Bastos, não ficou ferido. O condutor fez o teste de bafômetro, que resultou em negativo para a ingestão de álcool.

A possível causa do acidente estaria atribuída ao motorista do carro, pois ele teria iniciado uma manobra de ultrapassagem em local proibido, de acordo com o policiamento rodoviário.