PACAEMBU: Realizado curso “Cuidados na Melhor Idade”

Na última sexta-feira, 22 de novembro, a Prefeitura de Pacaembu, em parceria com o Sindicato Rural e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), promoveu o curso “Cuidados na Melhor Idade”.

A iniciativa foi voltada para a capacitação de munícipes interessados em adquirir conhecimentos e práticas que promovem o bem-estar e a qualidade de vida na terceira idade. O curso, além de enriquecer os participantes com informações essenciais, também se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), refletindo o compromisso do município com a construção de uma sociedade mais inclusiva e equitativa.

A secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente, que coordenou a iniciativa, agradeceu a participação de todos e destacou a importância de ações como esta para a valorização da população idosa e o fortalecimento da comunidade como um todo.

ODS abordados pelo curso:

ODS 3 – Saúde e Bem-estar: Com foco no envelhecimento ativo e na prevenção de doenças, o curso ofereceu ferramentas para a promoção de uma vida mais saudável, impactando diretamente a qualidade de vida dos idosos.

ODS 4 – Educação de Qualidade: Proporcionando aprendizado contínuo, a atividade estimulou o desenvolvimento pessoal e social dos participantes, reforçando o papel da educação em todas as fases da vida.

ODS 10 – Redução das Desigualdades: Como um serviço gratuito e acessível, a iniciativa contribuiu para reduzir desigualdades sociais, oferecendo oportunidades para todos, especialmente para os mais vulneráveis.

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis: Ao promover o engajamento social e fortalecer os laços comunitários, o curso incentivou a participação ativa dos idosos na sociedade, colaborando para a construção de cidades mais justas e inclusivas.