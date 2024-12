Corpo de morador de Junqueirópolis que estava desaparecido é encontrado no Rio Feio

Altair Danezia, conhecido como “Sapucaia” que havia desaparecido no último sábado (07), foi encontrando boiando nas águas do Rio Aguapeí (Feio).

Na manhã de hoje, em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, a esposa de Altair havia informado que o veículo de Sapucaia havia sido abandonado na ponte do Rio Feio próximo da Vila São João.

Por volta das 9h15 o corpo do homem foi localizado a uma distância de cerca de 15 quilômetros do local, no trecho conhecido como reserva florestal de Monte Castelo, área de preservação (Parque Aguapeí).

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Dracena, composta pelo Sargento PM Gerson, Cabo PM Souza Cruz e Soldado PM Leonardo localizou o corpo de Altair que após os trabalhos da polícia, foi levado para o Instituto Médico Legal de Andradina para a realização de exames.

Aos familiares os votos de pesar do Grupo Folha Regional – (Jornal, TV e Site).